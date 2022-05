Pallacanestro Serie C Gold: Junior avanti 1-0, con Cirié finisce 52-50

Casale Monferrato (Giorgia Gozzini di Casale News) – Va alla Junior Casale gara 1 delle Semifinali Playoff con Cirié: dopo 40’ di partita punto a punto, i Rossoblù trovano la vittoria 52-50.

Fin dalle prime battute il ritmo della partita è intenso, con le squadre un po’ contratte in fase offensiva. I Rossoblù difendono a tutto campo, ma Cirié non è da meno e si va all’intervallo lungo sul 26-20. Il terzo periodo è appannaggio della formazione ospite, ma nell’ultimo quarto la Junior mette in campo tutta la grinta e l’orgoglio che ha e conquista la vittoria 52-50.

Mercoledì 11 maggio (ore 21.00) al PalaEnergica Paolo Ferraris si giocherà Gara 2. Come di consueto la biglietteria aprirà alle 20.00: tutti coloro che in occasione di Gara 1 hanno indossato un capo di abbigliamento Junior, ricevendo quindi il tagliando di ingresso appositamente timbrato, potranno entrare gratuitamente a Gara 2 presentando il biglietto in cassa.

La Società chiama nuovamente a raccolta tutti i suoi tifosi per creare un muro rosso caloroso per sostenere i ragazzi in questa partita.

Junior Casale – Cerealterra Cirié 52-50 (11-10; 26-20; 39-38)

Juonior Casale: Banchero 2, Galluzzi, Martinotti 8, Geraci NE, Samija 17, Gay 4, Apuzzo 5, Raiteri 2, Faranna 12, Bialkowski, Evangelisti NE, Sanlorenzo 2. All. Cristelli

Cerealterra Cirié: Savoldelli 21, Lissiotto 6, Francione 2, Draghici NE, Romerio, Viano 4, Grigoli NE, Bacchini 13, Colombano NE, Orlando 4, Laganà, Mariuzzo NE. All. Siclari