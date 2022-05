Dalla Compagnia Carabinieri di Alessandria – Fermato il presunto autore dell’omicidio del portiere dell’Hotel Londra di Alessandria

Nella tarda mattinata odierna, presso il Comando Provinciale CC di Alessandria, al termine di un lungo interrogatorio condotto dal P.M., Sost. Proc. dr. F. Bruzzone, assistito dagli Investigatori della Compagnia Carabinieri di Alessandria, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto emesso dalla predetta A.G., il 46enne di nazionalità italiana ritenuto, a fronte dei molteplici, univoci e concordanti indizi raccolti dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia CC di Alessandria e delle stesse sue prime ammissioni, verbalizzate alla presenza del suo difensore, il presunto autore dell’efferato omicidio commesso nella notte in danno del 69enne portiere dell’Hotel Londra di Alessandria.

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, era stato subito individuato e bloccato, nonostante un tentativo di fuga, sul luogo del rinvenimento del cadavere, dai militari delle pattuglie prontamente intervenute a seguito della segnalazione della presenza di un corpo a terra nella hall dell’albergo pervenuta al “112” poco dopo l’una. Segnalazione poi risultata opera di un abitante della zona che, nel transitare dinanzi all’ingresso della nota struttura ricettiva, aveva visto il corpo della vittima, esanime, visibilmente oggetto, poco prima, di una violenta e mortale aggressione.

Espletate le formalità di rito, il 46enne è stato condotto in carcere, in attesa del vaglio del provvedimento di fermo da parte del G.I.P., a seguito del quale verranno resi noti i dettagli delle indagini, in parte tuttora in fase di ulteriore e compiuto approfondimento.