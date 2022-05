Omicidio dell’Hotel Londra: l’assassino ha confessato

Alessandria (Max Corradi) – Alla fine ha confessato. Non c’è voluto molto per gli inquirenti scucire la verità a un barbone senza fissa dimora di 46 anni che ha ammazzato a bottigliate in testa il portiere dell’Hotel Londra, Alberto Faravelli, 69 anni di Tortona, prossimo alla pensione (leggi: https://www.alessandriaoggi.info/sito/2022/05/09/omicidio-nella-notte-in-hotel-un-sospettato/). L’hanno trovato riverso a terra in una pozza di sangue nell’entrata dell’albergo che si trova in Via Cavallotti 51, davanti alla ferrovia. La vittima è stata aggredita e uccisa tra l’una e mezzo e le due di stanotte. Già da una prima ricostruzione dei fatti s’era capito che si trattava di omicidio per cui hanno bene indagato i Carabinieri insieme alla Scientifica e al sostituto procuratore Francesco Bruzzone. La verità è venuta a galla anche grazie alle immagini riprese dalle telecamere del circuito di sorveglianza della struttura. I rilievi sono terminati verso le sette di stamane mentre nell’albergo sono rimasti un uomo e una donna che hanno chiuso la porta scorrevole grazie all’intervento del fabbro perché era stata forzata. Il sospettato è stato accompagnato subito in caserma per essere sentito dai carabinieri e dal magistrato. L’interrogatorio si è svolto in due fasi: la prima col confronto diretto con gli inquirenti quando, verso la 10:30, il sospettato sarebbe crollato facendo le prime ammissioni; la seconda alla presenza dell’avvocato d’ufficio Stefania Sandri quando ha ammesso il delitto. Non si conosce ancora con esattezza il movente alla base del tragico evento criminale.

La vittima, Alberto Faravelli, abitava a Tortona in zona Oasi in una palazzina di Via Morandi 19. Fino a poco tempo fa viveva con la madre deceduta nel dicembre scorso.

L’assassino è stato arrestato e ora si trova in carcere al Cantiello e Gaeta di Piazza Don Soria in attesa dell’interrogatorio col Giudice per le Indagini Preliminari.

Aggiornamento delle 16:30

L’assassino reo confesso è Giuseppe Aiello Proietto che ha detto di aver preso una stanza in albergo la notte prima dell’omicidio e ha confessato il delitto ma non ha chiarito il movente. Per uccidere il portiere ha usato una statuetta trovata in albergo. Faravelli era portiere notturno da 15 anni, uno dei più fidati tra il personale. L’omicida – noto alle forze dell’ordine – era stato subito individuato e bloccato dai Carabinieri, nonostante un tentativo di fuga, sul luogo di rinvenimento del cadavere.