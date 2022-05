Pallacanestro Serie A: Bertram Derthona vince bene a Brindisi e chiude al quarto posto

Brindisi (Brindisi 82 – Bertram Derthona 99) – Dopo la vittoria contro il Brindisi il Bertram Derthona incontrerà il Venezia nei playoff. Ieri la formazione di coach Ramondino non si è fatta intimorire e ha portato a casa una vittoria preziosa quanto meritata. I padroni di casa sono stati pericolosi solo con triple estemporanee e qualche punto lucrato nei pressi del ferro, per il resto la tenuta difensiva dei nostri ha retto a dovere. Regolari e sempre davanti, i Leoni hanno continuato a segnare con regolarità anche se i padroni di casa si sono presentati all’ultimo quarto in vantaggio di una lunghezza. Brindisi aggressiva all’inizio di ripresa, con un asfissiante lavoro a togliere respiro ai portatori di palla avversari e il duo Gentile-Perkins incontrastabile dalla difesa della Bertram. La Bertram esce dall’empasse grazie allo show di Filloy le cui triple sono sufficienti per riportare subito avanti i nostri e contenere rientri di una Brindisi in netta flessione.

Termina con un successo la stagione regolare della Bertram Derthona, che ora sfiderà l’Umana Reyer Venezia nei quarti di finale playoff. Al primo anno in Serie A, la Bertram è quarta in classifica al termine di una grande regular season. Costanza, crescita e vittorie di prestigio hanno portato il Derthona a chiudere la prima parte della stagione con 17 vittorie e 13 sconfitte.

Brindisi 82 – Bertram Derthona 99 (20-25; 25-24; 26-21; 11-29)

Brindisi: De Donno ne, Gentile 14, Zanelli 12, Gaspardo 5, Redivo 8, Perkins 27, Vitucci, Visconti 8, Danese ne, Guido 2, Udom 6. All. Vitucci

Bertram Derthona: Wright 16, Mascolo 9, Tavernelli, Filloy 17, Severini 2, Sanders 8, Cain 4, Macura 11, Daum 21, Cannon 11, Mortellaro ne, Cattapan ne. All. Ramondino