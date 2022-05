Valle San Bartolomeo – Una donna è stata trasportata all’ospedale di Alessandria per ferite e contusioni riportate in un incidente stradale che si è verificato ieri sera verso le dieci e mezzo in Via Maino a Valle San Bartolomeo, sobborgo di Alessandria. Per cause in corso di accertamento l’auto, con dentro due donne, è uscita di strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e una squadra del 118.