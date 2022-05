Accordo raggiunto, investimenti e assunzioni alla Kme

Serravalle Scrivia – Venerdì a Fornaci di Barga, in provincia di Lucca e a Firenze, è stato firmato l’accordo tra il Gruppo Kme e i sindacati (Fim, Fiom e Uilm) che rilancia il core business aziendale nel contesto della metallurgia. Nell’incontro toscano sono anche state definite le strategie di investimento che riguardano tutti gli insediamenti del gruppo, quindi compreso quello di Serravalle Scrivia, dove ha sede la Sct (Serravalle Copper Tubes) che produce tubi in rame ad uso sanitario e industriale. Nel comunicato stampa diramato da Michele Folloni (Fim), Massimo Braccini (Fiom) e Giacomo Saisi (Uilm), si definisce l’accordo “molto importante e fondamentale per gli stabilimenti italiani e per i lavoratori. Dopo quasi 10 anni di accordi difensivi, siamo ritornati a definire un accordo espansivo, che apre una nuova fase di incrementi economici e di migliori prospettive”. L’azienda quindi, si impegna a non spostare attività che implichino la perdita di volumi produttivi e di conseguenza saranno salvaguardati i posti di lavoro. A Serravalle l’accordo è stato approvato da 128 dipendenti contro 40, quindi oltre il 75% a favore oltre a 2 schede bianche. In azienda torna l’ottimismo perché si registrano le prime assunzioni di personale, circa 30 persone, e si torna a lavorare senza ammortizzatori sociali dopo anni.