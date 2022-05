Dopo la retrocessione dei Grigi Patron Di Masi tace ma parla Artico

Internet un indubbio vantaggio lo offre pure a chi, come noi, è un pessimo navigatore. Ci piacerebbe essere come l’ammiraglio Straulino del web, in realtà siamo diventati si e no bagnini stagionali di popolari spiagge adriatiche, dove, tutt’al più, mettiamo in acqua o tiriamo in secca i pedalò, altro che vincere medaglie d’oro di vela alla Olimpiadi… Ciò nonostante, in questi giorni per noi dolorosi, siamo riusciti a rintracciare su internet articoli pubblicati su vari media alessandrini che ci raccontavano le gesta dei Grigi in Serie D. I giornalisti di allora, a parte qualche defezione per cause naturali, sono gli stessi ma, tragicamente, leggere le cronache e le critiche svergate oltre una decina di anni fa ci ha fatto sussultare: dicono e scrivono le stesse cose di oggi, con la stessa superficialità, la stessa supponenza e la stessa disperata impreparazione di allora. Possibile che in oltre 15 anni il calcio non si sia evoluto? Possibile che parlare di una partita di D dei tempi sia come parlare della B odierna? Per ognuno di questi vecchi articoli basterebbe sostituire il nome dell’avversario di giornata con i nomi dei club cadetti attuali e il contenuto nonché le analisi tecniche sono identiche. Possibili che per molti di questi vecchi tromboni scrivere di Alessandria-Biellese di una serie D disputata tre lustri orsono sia come descrivere un Alessandria-Brescia della B odierna? E questi cantori incisi su un disco rotto pretendono pure la professionalità altrui? Come costoro possano criticare o indirizzare le scelte di professionisti e dirigenti del calcio se loro stessi sono rimasti ancorati a realtà e a un calcio che non c’è più, ammesso che ci sia mai stato? E questi miserabili si sono ben guardati dal tentare di aggiornarsi, di provare a leggere di tecnica e di strategia calcistica spiegata da specialisti, convinti che basti un tesserino da pubblicista (che non si nega a nessuno) oppure un editore che ti lascia imbrattare il suo giornale (magari per motivazioni meno nobili, solo perché cioè, in un’altra sezione della pubblicazione, compare un inserzionista facilmente riconducibile a quel babbuino)? Nel caso, ci vuole spiegare il furbacchione come possa parlare, ad esempio, della piaga degli allenatori che pagano per allenare se lui, a sua volta, paga per scrivere? E questi quattro barboni adesso chiedono “rispetto” da parte di chi, bene o male, i soldi li cacciati davvero per i Grigi e li ha prelevati dal proprio conto corrente per inseguire un sogno? E che dire de “l’ideologo ufficiale” della curva che tenta di convincerci come l’unica figura sana del calcio mandrogno (a parte il suo padroncino Artico..) sia la Curva? A tal proposito questo imbelle e lampadato personaggio quando la smetterà di profferire oscure minacce, con venature mafiosette, nei confronti di chi sui social non è d’accordo sulla “linea ufficiale”, da lui e dal DS attentamente elaborata? E quando ci si deciderà di smilitarizzare la Nord consentendo a chiunque lo voglia di partecipare a modo suo all’evento sportivo, applaudendo e fischiando come gli pare, senza tener conto del politicamente corretto stabilito da altri e cantando gli slogan che ritiene e non già quelli ispirati dal lancia cori? Perché solo allora il pubblico vero (quello dei diecimila a Torino in Tim Cup, per intenderci) sarà benvenuto e a suo agio al Mocca. E penserete mica che Artico parli domani per spiegarci qualcosa? Siamo seri: Artico non dirà niente perché non ha niente da dire. L’unico che parlerà a ragion veduta, quando se la sentirà, è il padrone del vapore, cioè Di Masi, il quale, come tutti i “padroni”, vivrà fin che campa in mezzo a invidie, approfittatori e irriconoscenze. Non tutti i padroni, nella storia, hanno dato grandi prove di sé. DI Masi, secondo noi e dati alla mano, poteva fare meglio ma non era facile in un contesto così degradato, provinciale e autoreferenziale.