Ha sporto denuncia la donna aggredita dal vicino venerdì sulle scale di casa

Alessandria – Ieri Claudia Cecconello, 53 anni, la donna abitante in un condominio del rione Cristo che venerdì è stata insultata e aggredita da un vicino con calci e pugni, ha sport regorale denuncia in Questura. Subito dopo l’aggressione la donna è stata ricoverata in ospedale. Ha denunciato l’accaduto sui social attraverso le parole di un’amica: “Claudia, una delle mie più care amiche, stanotte è stata ridotta così da un suo vicino di casa racconta la conoscente – L’ascensore era stato manomesso e non funzionava: lui l’ha raggiunta, insultata, fatta cadere dalla rampa di scale, poi l’ha presa a pugni in piena faccia. Questa è violenza”. Sui social Claudia mostra le foto della ferita alla testa. La vittima si era trasferita al terzo piano del palazzo dieci anni fa. Da tempo raccontava di essere vittima di dispetti, ma questa è la prima volta che è aggredita.