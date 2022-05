Tirelli ad Asti: facciamoci contagiare dal virus della cultura

Asti – Ieri al Circolo Nosenzo ha avuto luogo l’interessante conferenza del professor Fabio Tirelli che ha presentato i suoi ultimi libri. L’occasione e il qualificato dibattito (sono intervenuti storici, esperti di Kabbala, giuristi) potrebbe essere riproposta a breve anche ad Alessandria in quanto – è notizia recente – sta nascendo un coordinamento fra i circoli culturali del Sud Piemonte cui parteciperà la Bottega Ferrrari e altri circoli alessandrini per ricucire una rete che unisce territori vicini – ma si parla anche di Biella – che la politica non riesce a fare da tempo. Bella la presentazione della serata a cura dell’antropologo professor Francesco Scalfari dell’Università del Piemonte Orientale che, presentando Tirelli, ha detto che esiste un virus benefico, quello della cultura, verso il quale siamo purtroppo in gran parte immunizzati.