Vertenza Pernigotti: la Witor’s è interessata al marchio e al know out

Novi Ligure – Come abbiamo previsto noi di Alessandria Oggi, che facciamo i giornalisti e non siamo sindacalisti, la La Witor’s è interessata al marchio, ai muri (cioè lo stabilimento) e a qualche lavoratore portatore di know out. L’offerta è di stamane, fatta nel corso dell’incontro al Ministero dello Sviluppo Economico legato alla vertenza Pernigotti, presenti i sindacati Flai, Fai e Uila, i legali di Witor’s, i legali di Pernigotti, quelli del Coordinatore della struttura crisi di impresa del Mise, dei rappresentanti della Regione Piemonte e Lombardia e, in collegamento video, il sindaco di Novi Ligure Gian Paolo Cabella. La Witor’s di Cremona ha presentato un’offerta per acquisire il marchio e lo stabilimento di Novi Ligure a parziale ripresa delle produzioni per l’assunzione d’una ventina di lavoratori. Esattamente quello che avevamo previsto noi giornalisti che non siamo maghi, ma cerchiamo di non raccontare balle. È una sconfitta per i sindacati che non hanno ottenuto niente, facendo perdere del tempo a tutto il mondo e dimostrando che, ormai, ad alzare la voce, ci si rimette. Ovviamente i sindacalisti professionisti (cioè che non lavorano ma hanno lo stipendio pagato dai contributi di quelli che lavorano) si sono riservati un giudizio nel merito dell’offerta presentata, mentre hanno chiesto a Witor’s di farsi carico di tutti e 57 i lavoratori dipendenti del Gruppo Pernigotti, proposta ovviamente respinta. La Witor’s è stata acquistata nel settembre scorso da “21 Invest”, gruppo di investimento europeo fondato e guidato da Alessandro Benetton. Fondata nel 1959 da Roberto Bonetti, l’azienda ha una profonda esperienza nella lavorazione del cioccolato e una tradizione che ha portato il Boero, la notissima pralina fondente con ciliegia e liquore ideata nel 1962, a essere uno dei rappresentanti del dolciario italiano nel mondo.

Nella foto, Alessandro Benetton, proprietario della Witor’s