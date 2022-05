Autostrade tra Piemonte e Liguria: ormai è un “bollettino di guerra”

Novi Ligure – Grave incidente stradale sulla Serravalle – Gevova A7 per un camion che ha preso fuoco all’alba tra il casello di Genova Est e l’allacciamento per la A7. Per fortuna il conducente è stato salvato dai vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere le fiamme prima che arrivassero all’abitacolo. In mattinata sulla A26 si è verificato un tamponamento tra due vetture in area di cantiere, che ha generato 4 km di coda tra Genova Bolzaneto e Masone in direzione Gravellona Toce. Nel primo pomeriggio uno scontro tra una moto e una macchina all’interno di uno dei tanti cantieri disseminati sulle direttrici liguri ha creato fino a 9 km di coda sulla A7, tra Busalla e Ronco Scrivia, tratto poi anche chiuso e poco dopo riaperto onde permettere agli operatori di rimuovere i mezzi. Il centauro è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Genova. Nel primo pomeriggio, sulla A26, coda di qualche chilometro nel tratto compreso tra Ovada e Masone, dove il ritorno dei cantieri ha creato disagi e problemi. Verso le cinque del pomeriggio ancora sulla A26 coda chilometrica tra Ovada e Masone per lavori, mentre verso Gravellona coda di 2 km tra bivio dell’A26 con l’A10 Genova-Ventimiglia e Masone.

Insomma, un disastro insopportabile.