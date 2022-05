Gruppo di Singapore acquista e salva Conbipel

Cocconato d’Asti – Conbipel è salva, e con lei tutti i posti di lavoro. Finalmente una buona notizia sul fronte dell’occupazione che viene dalla vicina provincia di Asti. A d acquistare in blocco lo storico marchio dell’abbigliamento è stata la Grow Capital Global Holdings – private equity creata nel 2019 dai fratelli Ajay and Arvind Vij – che operativamente gestirà l’acquisizione tramite la controllata Eapparels Ltd con sede a Londra. Venerdì è arrivato l’ok del Ministero dello Sviluppo Economico alla proposta di assegnazione inoltrata dal commissario straordinario avvocato Luca Jeantet. Il Gruppo dei fratelli Vij è molto interessato al mercato dell’abbigliamento europeo e già nel luglio del 2019 aveva effettuato la sua prima acquisizione: la società danese BTX Group A/S, che opera nel segmento femminile con i marchi Brandtex (attivo dal 1935), Cisco, Jensen Women e Signature. Grazie all’acquisizione perfezionata venerdì il gruppo di Singapore baserà una piattaforma strategica per ulteriori acquisizioni nel mercato del commercio al dettaglio. Da subito si punterà in ua forte sinergia operativa tra Conbipel e BTX, con la distribuzione del prodotto Conbipel nel Nord Europa e l’introduzione dei marchi BTX al consumatore donna di Conbipel all’interno dei negozi italiani. I lavoratori in forza a Conbipel sono 1500, tra i 185 negozi e la sede centrale che ne occupa 220. Fin dall’avvio della procedura i sindacati hanno chiesto per tutti la massima salvaguardia che la nuova proprietà ha garantito. Il tema sarà oggetto del tavolo di trattativa che si aprirà nei prossimi giorni.