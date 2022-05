Mentre a Novi si lamentano, Autostrade e Ferrovie lavorano per chiudere i cantieri e facilitare il collegamento con la Liguria

Novi Ligure – Mentre si apprende che Novi Ligure per quest’estate non sarà servita dai treni predisposti sulle nuove rotte ferroviarie dal Piemonte verso la riviera romagnola, poiché i treni non si fermano ma tirano diritto, Aspi, Autofiori e Salt chiuderanno tutti i cantieri autostradali per 10 giorni, dalle 14 del 27 maggio alle 12 del 6 giugno. Il mare più pulito d’Italia, quello della Liguria, merita un po’ di rispetto (i pendolari che vanno a lavorare possono attendere) e quando scoppierà l’estate, dopo oltre due anni di pandemia e una guerra alle porte, la gente potrà finalmente andare al mare in tutta tranquillità, sia in auto che in treno. Il miracolo è dovuto alla chiusura dei cantieri in autostrada e i turisti potranno raggiungere le spiagge liguri senza troppe difficoltà. Infatti già dal prossimo fine settimana, dalle 14 del venerdì alle 12 del lunedì, saranno smontati i cantieri più impattanti. Ciò consentirà ai treni di essere alleggeriti dal gravoso compito di accollarsi gran parte del traffico turistico verso la confinante Liguria in attesa che anche le ferrovie siano liberate dai cantieri. A questo proposito è già avviata l’offerta estiva di Trenitalia che prevede un incremento dei collegamenti tra Liguria, Piemonte e Lombardia. Da metà aprile, sono partiti i “treni del mare” che collegano Torino alla riviera di Ponente per un totale di 18 treni in più tutti i fine settimana per oltre 23.000 posti aggiuntivi. La Lombardia, invece, ha visto un incremento di undici treni nei fine settimana, nove nei festivi e due il sabato che collegano Milano, Bergamo e Treviglio alle riviere. Potenziato, infine, anche il “5 Terre Express”, con 46 corse giornaliere tra Levanto e La Spezia, che porta a 99 i collegamenti regionali sulla tratta Levanto-La Spezia. E i per pendolari che vanno a lavorare anche d’estate c’è qualche novità? Ad oggi non è dato sapere.