Titolare d’un esercizio del quartiere Cristo è svenuta dopo una sbronza: ricoverata all’ospedale

Alessandria (Louis Cyphre) – Sbaglia chi afferma che, in fondo, essere femmina o maschio è solo questione di mente o di carattere, cioè di sentirsi donna o uomo. Si sbaglia anche se metterlo per iscritto comporta il fatto di essere messi alla gogna dai soliti insopportabili bempensanti salottieri e snob (nel senso di sine nobilitate) magari anche con l’erre moscia. Un maschio è un maschio, una femmina è una femmina. Tertium non datur. La femmina ha un buco in mezzo alle gambe e il maschio no; il maschio ha la barba e la femmina no; la femmina ha le tette e il maschio no; al maschio puzzano i piedi e alla femmina meno; la femmina mette al mondo i figli e il maschio no. Potrei andare avanti all’infinito per dimostrare che i teorizzatori della “cultura” gender, se non sono scemi sono in malafede. In ultima ratio la donna non regge l’alcol e l’uomo sì. Secondo attendibili studi recenti, la stessa quantità d’alcool risulta molto più tossica e devastante nelle donne che negli uomini. Se diamo un bicchiere di vino al giorno per un mese a un uomo e a una donna, vedremo che lui avrà sempre la stessa alcolemia mentre lei presenterà diverse variazioni di alcool nel sangue a seconda del ciclo estro-progestinico. Si sa inoltre che il fegato nella donna produce enzimi meno efficaci per l’alcool. Scrivo questo perché proprio ieri sera verso le otto e mezzo un residente (uomo) del quartiere Cristo ha chiamato il 113 in quanto una donna era svenuta ubriaca fradicia riversa sul banco d’un locale ormai chiuso. Pronto l’intervento degli agenti della Squadra Volante della Polizia di Alessandria anche per svolgere le prime indagini dalle quali è emerso (si dice così?) che la donna, responsabile del locale, si era presa una bella sbronza ma senza avere alzato troppo il gomito. Con quello che ha bevuto lei, io mi facevo l’aperitivo, ah, ah, ah! La signora è stata quindi trasportata subito in ospedale. Non è in pericolo di vita, è solo una sbornia, stasera è passata.

Prosit.