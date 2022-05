Individuati gli imbrattatori di case: “Ci pentiamo, puliamo tutto”

Alessandria – Alle fine del marzo scorso avevano imbrattato con le bombolette spray molti muri delle case di Via Bissati. I fatti risalgono al 25 marzo e i proprietari dei palazzi avevano denunciato subito il fatto al nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Municipale diretto dal commissario Giuseppe Ceravolo. Le indagini erano partite subito con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza urbana e dei privati della zona, e alcune testimonianze. Erano in tre e sono stati identificati: due ragazzi e una ragazza, due di 25 anni e uno di 21 anni. Si sono subito dimostrati pentiti: uno di loro ha chiesto di poter ripulire i muri e i marmi che erano stati deturpati. I giovani sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per imbrattamento in concorso.