Iren s’è comprata Egea

Alessandria – Il colosso dell’energia Iren Spa, che detiene la maggioranza assoluta delle azioni di Alegas, la società dell’energia alessandrina di cui è neopresidente l’avvocato Cesare Rossini, ha comprato Egea (Ente Gestione Energia e Ambiente) di Alba, di cui amministratore delegato era Pier Paolo Carini (nella foto per chi guarda è il primo a sinistra insieme alla ex sindaca Rita Rossa e all’allora ad di Amag Mauro Bressan dopo la firma del contratto per il teleriscaldamento). Egea è molto conosciuta in città perché ha realizzato il teleriscaldamento al quartiere Cristo, del quale però, gli utenti, pare non siano molto soddisfatti a causa del costo delle bollette. La notizia è parzialmente una sorpresa perché non più tardi di sei mesi fa, al convegno che si è tenuto ad Alba nell’ottobre del 2021, intitolato “Insieme per la sostenibilità” aveva detto: “Pensiamo di essere complementari ai gruppi quotati in Borsa in quanto diversi. Che è poi la radice della provincia piemontese, dove il nostro modello è nato, e più in generale della provincia italiana”. E invece non è così perché il pur volenteroso Carini ha dovuto gettare la spugna. Per fortuna è arrivata Iren Spa che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2112 codice civile e 47 della legge 29/12/1990 n. 428 e successive modifiche, ha perfezionato il contratto di affitto d’azienda facente capo a Egea Commerciale S.r.l. L’operazione si inquadra nell’attuale contesto di crisi energetica nazionale conseguente al conflitto ucraino e nell’ambito di una complessiva operazione che, all’esito dell’affitto d’azienda implica l’acquisto da parte del Gruppo Iren dell’intero capitale sociale di Egea Commerciale S.r.l. L’accordo prevede che l’affitto ha efficacia retroattiva a dal 1° aprile 2022, mentre sono garantiti i posti di lavoro di Egea Commerciale S.r.l. pari a n. 87 unità, di cui 5 dirigenti, 4 quadri e 78 impiegati. Saranno mantenute operative le sedi aziendali di Alba, Asti, Bari, Cuneo, Fossano, Milano, Modica (Ragusa), Polistena (Reggio Calabria), Rivoli, Saluzzo, Savigliano e Somma Vesuviana (Napoli). Iren assicura che il rapporto di lavoro del personale non dirigenziale di entrambe le società interessate dall’operazione è il CCNL per i dipendenti delle aziende del settore gas-acqua (il “CCNL”), mentre quello del personale dirigente è disciplinato dal CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (il “CCNL Dirigenti”). Secondo l’accordo Egea Commerciale S.r.l. applicherà al proprio personale due contratti integrativi aziendali in materia di premio di risultato del 28 agosto 2020 e in materia di orario di lavoro applicato solo al personale dello sportello di Alba del 4 aprile 2018. Allo stato, l’operazione, non implicherà particolari conseguenze giuridiche, economiche e sociali per il personale coinvolto, e al riguardo si confermano le attuali sedi di lavoro. Parimenti, gli attuali contratti collettivi applicati da Egea Commerciale S.r.l. continueranno a trovare applicazione presso Iren Mercato S.p.A.