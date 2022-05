Logistica: finalmente al via la realizzazione del centro merci “Alessandria Smistamento”

Alessandria – Il programma di lavoro che consentirà di realizzare nella nostra provincia in collaborazione con quella di Asti il nuovo nodo logistico gestito da Slala, la fondazione per la logistica alessandrina presieduto dall’avvocato Cesare Rossini (nella foto), procede secondo programma e proprio di oggi è la notizia che la Prefettura di Alessandria ha autorizzato l’avvio della progettazione del nuovo centro merci “Alessandria Smistamento”. Lunedì 16 maggio prossimo alle 14:00 ci sarà un primo sopralluogo allo scalo merci ferroviario al fine di avviare la progettazione della nuova struttura, alla presenza del commissario del Terzo Valico Calogero Mauceri, del presidente di Slala Cesare Rossini, del governatore del Piemonte Alberto Cirio, del responsabile investimenti di Rfi Vincenzo Marcello. Verso le 15:00 si terrà un incontro nella sala consiliare della Provincia di Alessandria al quale parteciperanno anche il governatore della Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci. Sentito al telefono, il presidente Rossini ha avuto modo di esprimere la sua soddisfazione per la prosecuzione dei lavori per la Logistica nel pieno rispetto dei tempi previsti: “Il progetto va avanti senza perdere colpi – ci ha detto Rossini – è questo è un elemento di ottimismo in un momento in cui il nostro Paese sta affrontando sfide importanti su più fronti. Certamente – ha concluso Rossini – la logistica nel Basso Piemonte sarà un volano importante per far ripartire l’economia del Nord Ovest vera locomotiva del Paese”.