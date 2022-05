Banda di albanesi specializzati in furti in appartamento sgominata dalla Polizia

Alessandria – La Questura di Alessandria ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Vercelli nei confronti di quattro albanesi, di età compresa tra i 20 e i 55 anni, ritenuti responsabili di cinque furti in abitazione commessi a Fubine (AL) e a Masio (AL) nei mesi di ottobre e novembre 2021. Tre di loro – già gravati da numerosi pregiudizi per furto in abitazione – sono stati oggetto di ordinanza di custodia cautelare in carcere, mentre nei confronti del quarto è stato disposto l’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria. La banda era solita compiere i furti in abitazioni isolate, sprovviste di sistema d’allarme. La metodologia era tanto semplice, quanto efficace: dopo aver forzato una finestra o una porta secondaria, gli indagati mettevano a soqquadro la casa alla ricerca di oggetti di valore, fuggendo poi a bordo di un’auto in moto guidata dal “palo”. Nel corso dell’operazione di polizia uno dei ladri, inizialmente non trovato in casa, era bloccato dopo un tentativo di fuga a bordo di un’auto a noleggio in compagnia di altri due connazionali. Dopo gli accertamenti di rito emergeva che i tre soggetti – tutti vestiti di scuro, con gli abiti bagnati in più punti e in possesso di un apparato ricetrasmittente – erano reduci dell’ennesimo colpo in quanto si erano allontanati dall’abitazione dove avevano compiuto il furto in tarda serata, raggiungendo in auto la zona di Oviglio. Sono in corso accertamenti volti a verificare la commissione di reati nel corso di quella notte.