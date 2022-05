La nuova logistica da Alessandria si allarga a tutto il Piemonte

Vercelli – Nel progetto di Logistica iniziato da Slala Alessandria sta entrando tutto il Piemonte con le sue province. Dopo la stessa Alessandria e Asti, ora è la volta di Vercelli e Novara che ieri hanno attivato il nuovo sportello “Logistica e Trasporti”. L’iniziativa è stata di Confindustria Novara Vercelli Valsesia per un servizio che fornirà consulenza qualificata sui temi del diritto ma anche su logistica e servizi portuali, ad esempio sui contratti di spedizione, di trasporto marittimo, terrestre, ferroviario e intermodale, di deposito, servizi di logistica integrata, terminal e interporti, concessioni portuali, operazioni di imbarco-sbarco, servizi portuali. L’attività di sportello soddisferà esigenze specifiche degli operatori che potranno avere consulenza amministrativa, operativa e legale a fronte di richieste specifiche. Tutto ciò si svolgerà in modalità telematica e senza costi aggiuntivi per le aziende, che potranno confrontarsi coi professionisti dello studio legale Mordiglia. La prima occasione di formazione è stato un webinar sulle modifiche al contratto di spedizione e di trasporto. Anna Ida Russo, Ceo di Trasgo srl e vicepresidente di Cnvv con delega all’internazionalizzazione ha aperto i lavori, poi gli interventi di Marco Lenti e Nicola Nardi, dello studio legale Mordiglia, dedicati rispettivamente alle modifiche al Codice civile introdotte dagli ultimi decreti legge in materia, relative ai contratti di spedizione e di trasporto, al privilegio dei crediti del vettore sulle merci.