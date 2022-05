Si sente male ma riesce a fare manovra con l’autobus vuoto, poi parcheggia, scende e si accascia a terra senza vita

Alessandria – Danilo Tucco di Torino, un autista di 58 anni della Cavourese Spa, è stato trovato senza vita poco prima delle cinque di oggi pomeriggio di fianco al suo pullman in piazza d’Armi ad Alessandria a lato di Viale Milite Ignoto nel Quartiere Orti in zona Aeroporto. Secondo i primi riscontri si sarebbe sentito male mentre era alla guida ma è riuscito a fermare e a parcheggiare il mezzo, ormai vuoto, sul quale non viaggiava più la comitiva di turisti che erano scesi per fare un giro per la città. L’allarme è stato dato da uno di loro rientrato per primo. Sul posto i sanitari del 118 e le volanti della Questura che hanno trovato l’autista torinese esanime a bordo dell’autobus in sosta. Non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della Questura per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.