Continuano senza sosta le ricerche del giovane Alexander scomparso ieri pomeriggio da casa 

Olivola – Continuano senza sosta le ricerche di Alexander Giorgio Doria (nella foto), il giovane di 18 anni che si è allontanato dalla sua abitazione di Olivola verso le 14 di ieri dopo una lite col padre, minacciando di volersi togliere la vita. Nella notte sono stati impegnati anche i droni a infrarossi, senza purtroppo riuscire a individuarlo. Sul posto i Carabinieri di Vignale, Fubine e Ottiglio, i Vigili del Fuoco di Casale Monferrato, Alessandria e Valenza, la Polizia Locale, la Polizia Provinciale, la Protezione Civile di Casale Monferrato, Ozzano Monferrato e Ottiglio, il Soccorso Alpino e il Soccorso Alpino Cinofilo, l’Anpas Croce Verde. Nelle ricerche sono utilizzati l’elicottero Drago 153 proveniente dalla Malpensa, droni e le unità cinofile dei Vigili del Fuoco di Volpiano. Il giovane ha abbandonato l’automobile vicino a un’autofficina sulla Strada Provinciale 50 per poi allontanarsi a piedi. Le ricerche sono concentrate soprattutto nella zona compresa fra Olivola, Frassinello e Roncaglia. Si sta utilizzando il gps per individuare il luogo in cui era stato geolocalizzato il cellulare del ragazzo. La fuga è di ieri dopo una lite col padre nel pomeriggio intorno alle due quando il giovane se n’è andato sbattendo la porta e minacciando il suicidio. Subito scattava l’allarme dato dalla madre che chiamava i Carabinieri i quali hanno fatto subito scattare il piano provinciale di ricerca che vede impegnati anche Protezione Civile e Vigili del Fuoco. La zona interessata è Frassinello nel casalese. I militari hanno già localizzato il cellulare del ragazzo che sarebbe fermo in un punto ben preciso.

Aggiornamento delle 14:10

Sono proseguite tutta la notte e proseguono tuttora le ricerche del ragazzo scomparso ieri, 13 maggio, da Frassinello. Sul posto UCL (unità di comando locale) dei Vigili del Fuoco di Alessandria, con apparati radio per la comunicazione con le squadre di ricerca munite di sistemi di geolocalizzazione. Presenti Vigili del Fuoco di Casale Monferrato e Valenza, unità cinofile VF di Volpiano, elicottero Drago 153 VF del Reparto Volo di Malpensa, unità SAPR VF (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) di Varese munito di sistema per la ricerca e localizzazione dei telefoni cellulare, Carabinieri, Polizia Provinciale, Polizia Locale, Soccorso Alpino con unità cinofile, Protezione Civile, Croce Rossa, Croce Verde.