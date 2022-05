Controreplica a Iren che sta chiudendo il contratto d’affitto di un ramo d’azienda Egea

di Andrea Guenna – Il solerte funzionario di Iren mi ha telefonato pregandomi di pubblicare – cosa che ho fatto – la smentita all’articolo titolato: “Iren s’è comprata Egea” dove si spiega che l’ex cooperativa rossa emiliana – oggi Spa – sta procedendo all’acquisizione in affitto del ramo d’azienda di Egea Srl nel settore energia. L’aggettivo deverbale dal participio “comprata”, presente nel titolo di quell’articolo, era fra virgolette in quanto tutto il mondo sa che che l’affitto d’azienda si fa quando chi dà in affitto qualcosa è pieno di debiti e chi prende quella cosa in affitto ha i soldi per pagare i debiti e acquisisce, prima il possesso, e poi la proprietà della cosa in oggetto; è solo questione di tempo. L’accordo doveva partire il 1° aprile – data da evitare negli affari – ma la proroga è implicita. Noi giornalisti dobbiamo capire le notizie e poi tradurle per la signora Pina di Voghera che è molto intelligente ma non è avvezza a certi idiomi tipici di chi ha studiato tanto ma non ha capito un tubo. Esattamente l’opposto della signora Pina di Voghera che ha studiato poco ma capisce tutto, basta spiegarglielo. Noi giornalisti siamo qui per questo e, in particolare, noi di Alessandria Oggi, quotidiano liberale e indipendente che pubblica rubriche ebraiche, ospita intellettuali comunisti, ma anche cattolici, massoni e fascisti, purché dicano e scrivano cose intelligenti che sono il nutrimento mentale nostro e dei nostri lettori, tutti assimilabili alla cara signora Pina di Voghera che, come noi, ha studiato poco ma capisce tutto. Basta spiegarglielo.

Per il precisino mandrogno di turno, che forse ha studiato qualcosa ma non capisce niente, pubblichiamo il documento che tratta proprio dell’affitto d’un ramo dell’azienda Egea.

La signora Pina di Voghera aveva già capito tutto.

Qualcun altro no.