Minaccia col coltello la ex compagna e per lui scattano le manette

Casale Monferrato – Un uomo di 51 anni di origini calabresi, Giuseppe Ianni, già conosciuto dalle forze dell’ordine, residente a Milano ma domiciliato di fatto in città, è stato arrestato ieri per ordine del Gip e si trova ora in carcere a Vercelli con l’accusa di atti persecutori, violenza sessuale aggravata e violazione di domicilio nei confronti dell’ex compagna, una casalese di 32 anni che è mamma d’un bambino avuto da un’altra precedente relazione. Questa era una situazione che Ianni non accettava, tanto da minacciare la donna a più riprese, pedinarla e attenderla per intimorirla fuori dal luogo di lavoro. Alla fine di aprile ha atteso l’ex compagna sotto casa, minacciandola con un coltello, obbligandola a salire nell’appartamento per poi violentarla. Fatti di questo tipo si sono ripetuti negli ultimi tempi e molti vicini sapevano, qualcuno ha parlato e finalmente la donna è stata avvicinata dal nucleo di carabinieri donne che si occupano di violenza di genere e sui minori. L’hanno convinta a confidarsi accompagnandola in caserma per presentare denuncia, perché solo così si può ricorrere alla legge del 2019 “Codice Rosso” per avviare provvedimenti protettivi nei confronti della vittima. In seguito alla testimonianza della donna i carabinieri hanno iniziato le indagini, raccogliendo indizi e prove sul comportamento violento e aggressivo dell’uomo che hanno permesso al Gip di firmarne l’ordine di custodia cautelare in carcere.