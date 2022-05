Ritrovato il diciottenne scomparso da casa nel primo pomeriggio di ieri: era seduto in un treno fermo a Casale

Casale Monferrato – Alexander Doria, il ragazzo di 18 anni scomparso da casa nel pomeriggio di ieri è stato ritrovato sano e salvo alla stazione ferroviaria di Casale. Dopo quasi un giorno e mezzo di intense ricerche da parte di una vera e propria task force composta da Carabinieri anche con cani molecolari, Protezione Civile, Polizia Locale e Provinciale, Vigili del Fuoco, Anpas-Croce Verde, Unità Cinofile dei Vigili del Fuoco di Volpiano che si sono avvalsi di droni e un elicottero sempre dei Vigili del Fuoco. Tutti hanno lavorato senza sosta insieme a decine di volontari, e proprio una persona vicina alla famiglia l’ha trovato intorno alle 18:30 in un treno fermo sui binari. Sul posto sono subito arrivati i Carabinieri di Balzola mentre un’altra pattuglia si è recata a casa della famiglia, a Olivola, per poi condurre i genitori nell’abitazione della nonna a Casale, dove era stato nel frattempo accompagnato il ragazzo che appare in buone condizioni. Nelle prossime ore sarà valutata anche la sua posizione giuridica.