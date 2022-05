Sfiorata una tragedia del Gpl Killer: i Vigili del Fuoco mettono in salvo due donne e un cane da un incendio

Asti – Se fossero esplose – e ci è mancato poco – quelle tre bombole a Gpl sarebbe stata la solita tragedia. L’incendio era già esteso ma per fortuna tre agenti della squadra mobile stavano transitando li davanti e, quando hanno visto due donne sull’uscio di un’abitazione dalla quale usciva denso fumo nero, hanno subito chiamato i Vigili del Fuoco mettendo in salvo le poverette terrorizzate e un cane. Gli agenti, cercando di verificare che non ci fossero altre persone, hanno visto un’anziana deambulare con fatica nel cortile portandola in salvo, mentre i pompieri spegnevano le fiamme. A un certo punto un’esplosione ha indotto una delle due donne a tornare indietro per salvare il suo cagnolino. Così gli agenti sono entrati portando in salvo l’animale, mentre i pompieri scoprivano diverse bombole di gas che, fortunatamente non sono esplose.