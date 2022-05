Una volpe finisce nel depuratore, salvata dai tecnici di Amag e rimessa in libertà

Acqui Terme – Si sa, le volpi, oltre a essere molto intelligenti sono altrettanto curiose e, come si usa dire, mettono il naso dappertutto. Solo che stavolta una bella volpina di circa due anni a forza di curiosare è finita dentro un vascone del depuratore di Amag reti idriche. Si tratta di una grande contenitore di trattamento fanghi. Ieri mattina alcuni tecnici dell’aziende mentre perlustravano l’impianto si sono accorti che in fondo alla vasca profonda tre metri c’era la volpina paralizzata dalla paura ma ancora viva. Sono scattati subito i soccorsi per cui, dopo alcuni vani tentativi, i tecnici hanno trovato una soluzione costruendo una piccola gabbia che hanno calato nella vasca, riuscendo a farvi entrare la volpe. Una volta tirata su, alla simpatica amica è stato fatto un bel bagno per ripulirla dalla melma tossica che aveva addosso, quindi è stata rinfrescata e rifocillata, e poi via, liberata nella campagna. Ma prima di allontanarsi la simpatica amica s’è fermata e si è voltata con la testa guardando i suoi liberatori, come se volesse ringraziarli. Poi, via di nuovo a rotta di collo verso la libertà ritrovata.