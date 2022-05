Incidente fra due auto a Bosco Marengo: due feriti di cui uno grave

Alessandria – È di due feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato al semaforo di Corso Dante stamane verso le sette. Forse del rosso non rispettato due auto si sono scontrate. Uno dei due conducenti, un giovane di 22 anni, è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Alessandria, l’atro in codice giallo a Novi. In totale sono quattro feriti poiché oltre ai due conducenti, c’erano altrettanti passeggeri. I Carabinieri di Alessandria hanno effettuato i rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’incidente.