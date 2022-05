Incidente stradale, senza gravi vittime, che finisce in rissa

Spinetta Marengo – Una Ford svolta a sinistra, un’Ape, per evitare lo scontro, finisce contro un’altra auto: illesi i conducenti ma scoppia una rissa. È successo ieri serva verso le dieci in via Genova. Un’Ape 50 stava percorrendo la via principale verso Frazione Bettale quando andava a sbattere contro una Ford C-Max che, proveniente dalla direzione opposta, improvvisamente ha svoltato a sinistra. Il ragazzo alla guida dell’Ape, 17 anni, per evitare lo scontro sterzava andando a sbattere contro una una Mini Cooper che seguiva la Ford, ribaltandosi. Il giovane che conduceva il motocarro è stato trasportato all’ospedale infantile dove è stato medicato: guarirà in una settimana ma i parenti che abitano nelle vicinanze si sono scagliati contro la persona che era al volante della Ford, e ne è nato un parapiglia. Ci sono stati momenti di tensione e gli animi si sono calmati solo grazie all’arrivo degli Uomini della Benemerita.