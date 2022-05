Un boato nella notte, poi la rapina e i ladri portano via i soldi della cassa continua

Villalvernia – Verso le due e mezzo di notte un boato ha svegliato di soprassalto molti residenti di Villalvernia. Il motivo era l’esplosione di un ordigno che ha sventrato la cassa continua del supermercato Basko. Gli addetti alla manutenzione della struttura sono stati in grado di ripristinare l’impianto e il supermercato ha aperto regolarmente ieri mattina, mentre sono ancora in corso le indagini da parte dei carabinieri di Villalvernia e dei carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale. Danni anche all’interno del supermercato, rendendo inutilizzabili due casse e facendo cadere pannelli fino a 18 metri di distanza dalla cassaforte. I ladri avrebbero rubato qualche migliaio di euro prima di fuggire in auto verso Tortona lasciando sul piazzale diverse banconote danneggiate dall’eplosione.