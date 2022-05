Un’altra rapina in 24 ore

Quattordio – Non è passato un giorno e i banditi tornano a colpire, stavolta ai danni della Cassa di Risparmio di Asti che ha sede in via Garavelli. A ventiquattro ore dall’assalto alla cassa continua del Basko di Villarvernia, i banditi hanno seguito lo stesso modus operandi nuovamente in azione stanotte a Quattordio. I rapinatori hanno sfondato la vetrata probabilmente con una utilitaria usata come ariete e trovata parcheggiata davanti alla banca, tentando poi di recuperare la cassaforte, ma senza riuscirvi perché i residenti hanno subito dato l’allarme e gli uomini della Benemerita sono intervenuti in tempo di record costringendo alla fuga i malviventi a mani vuote che hanno perdere le proprie tracce.