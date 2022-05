Uno vale l’altro: Eurovision 2022, finti Maneskin sul palco e il pubblico fischia

Torino (Il Giorno – https://www.ilgiorno.it/spettacoli/eurovision-song-contest/maneskin-eurovision-1.7670852) – Maneskin fischiati sul palco dell’Eurovision Song Contest di Torino. Il motivo? Non erano i veri Maneskin. A causa dell’infortunio a una caviglia – sul palco […] del PalaOlimpico durante il Jury Show, ovvero la finale dell’Eurovision 2022 riservata però alla giuria e al pubblico pagante […] al loro posto si sono esibiti – con il singolo dei Maneskin “Supermodel” – “altri Maneskin”. Cioè una band “clone”. Peccato che questo non fosse stato spiegato in anticipo agli spettatori. Che, una volta accortisi della differenza – “Sembrava che tanto il cantante quanto la bassista si fossero tagliati i capelli” -, hanno iniziato a fischiare. “Poco dopo è comparso sul palco un tecnico che si è affrettato a spiegare che i veri Maneskin avevano avuto un contrattempo e si è scusato da parte dell’organizzazione – raccontano alcuni spettatori che erano presenti al PalaOlimpico -. Però ormai la figuraccia era stata fatta. Peccato. Ci siamo sentiti presi in giro”.