Calcio Serie D: il Casale è terzo, domenica la semifinale play off

Casale Monferrato (da Casalenews – Casale 1; Ligorna 1) – Il Casale conclude la sua stagione regolare con un 1-1 con il Ligorna che vale la conferma del terzo posto e, quindi, la possibilità di giocare al Natal Palli, domenica prossima, la semifinale dei play off con il Varese, giù affrontato solo due settimane fa, sempre fra le mura amiche (finì 0-0).

Sulla gara odierna, poco da dire, una partita condizionate dal grande caldo di questa metà maggio, con praticamente poco o nulla in palio (un punto per la certezza matematica del terzo posto il Casale, salvezza già acquisita con una giornata d’anticipo per il Ligorna) e con mister Sesia che parte con una formazione sperimentale, per dare spazio a chi ha giocato meno e un po’ di riposo a chi invece ha giocato molto, sempre in proiezione Varese.

Il pareggio è la logica conseguenza di queste premesse e, in fondo, risultato che accontenta tutti.

Domenica prossima, dunque, la semifinale play off: chi supera il turno affronterà in finale la vincente di Sanremese – Bra, sul campo della meglio piazzata in classifica.

Primo tempo – 10′ Ligorna appare un po’ più convinto, tiro di Silvestro da fuori area di poco sopra la traversa; 23′ Bel traversone di Candido per il colpo di testa di Gatto, a lato.

Secondo tempo – 7′ Il Casale passa in vantaggio: angolo di Candido per il colpo di testa secca di Gatto, appostato sottoporta, Atzori non può nulla: 1-0; 18′ Ligorna vicino al pari con una ripartenza di Cericola, il cui diagonale centra il palo; 22′ Il Ligorna pareggia con un gran tiro di Donaggio, sotto la travesa: 1-1; 38′ Ligorna vicino al raddoppio ancora con Donaggio, sulla cui conclusione, sporcata da Guerci, Gianola spazza sulla linea. È l’ultima occasione, la gara finisce 1-1.

Casale 1 – Ligorna 1

Casale Fbc (4-3-3): Guerci; Montenegro, Gianola, Darini (1’st Casella),Cannia (10’st Albisetti); D’Ancora (26’st Martin),Onischenko, Candido; Amayah (16’st Forte),Gatto (26’st Silvestri A.),Mullici, A disp.: Paloschi, Continella, Gilli, Silvestri A., Giacchino. All. Sesia.

Ligorna (3-5-2): Atzori; Garbarino A., Cipolletta, Scannapieco (1’st Garbarino L.); Lipani (19’st Gerbino),Lala (14’st Placido),Silvestri M., Bacigalupo, Calcagno; Cericola (35’st Orlando),Gomes (19’st Donaggio). A disp.: Bongiorni, Botta, Salvini, Casanova. All.: Roselli

Arbitro: Manzo di Torre Annunziata.

Guardalinee: Perali di Chiari e Galigani di Sondrio.

Gol: 7’st Gatto (C),23’st Donaggio (L).

Ammoniti: Montenegro, Albisetti (C).

Corner: 3-2.

Recuperi: 1+4.