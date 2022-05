Incendio nel negozio Mondo Brico di Casale

Casale Monferrato – Si sono concluse in serata le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato all’interno d’un compattatore nel negozio Mondo Brico di strada Valenza a Casale. Le fiamme si sono propagate nel pomeriggio e solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Casale è stato possibile averne ragione dopo circa quattro ore. Sono in corso le operazioni di bonifica anche se, per fortuna, il rogo ha interessato solo il materiale di scarto contenuto nel compattatore. Non si registrano vittime.