Mezza Tortona senza luce: “sinfonia” di allarmi

Tortona – Per cause in corso di accertamento, oggi pomeriggio verso le sei e mezzo la zona nord di Tortona, soprattutto i quartieri Paghisano e Oasi, è rimasta senza luce. Immediato l’innesco dei molti sistemi d’allarme installati per cui si è creata una situazione di caos totale durata circa un’ quarto d’ora. L’intervento della squadra manutenzione dell’Enel è riuscita a ripristinare il servizio nella prima serata. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Tortona. La situazione è tornata alla normalità dopo le 20:00.