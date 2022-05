Potrebbe essere la stessa banda ad aver tentato più rapine nella notte tra sabato e domenica: allertati Polizia e Carabinieri

Alessandria – Una notte movimentata, quella tra sabato 14 e domenica 15 scorsi, quando sono state segnalate ben tre rapine tra le province di Alessandria e Asti. Come da noi riportato in cronaca poco dopo i fatti, ricordiamo la spaccata verso le 4:30 alla filiale di Quattordio della Cassa di Risparmio di Asti: le telecamere riprendono più persone che, utilizzando un’utilitaria come ariete, sfondano l’ingresso della banca e si avvicinano alla cassaforte. Ma devono desistere in quanto la cassaforte è molto pesante e i malviventi fuggono a bordo di un’altra auto. Stando ad alcune indiscrezioni l’utilitaria usata come ariete per sfondare l’entrata della banca sarebbe stata rubata ad Asti. Nello stesso arco di tempo c’è un altro tentativo di intrusione in banca, questa volta a Refrancore, sempre alla Cassa di Risparmio di Asti. Anche in questo caso le telecamere riprendono alcune persone mentre tentano di sfondare, a calci, la porta in vetro blindato che conduce nel locale in cui si trova il bancomat. Nessun danno perchè i malviventi non riescono a entrare. Non è finita perché sempre nella stessa notte le Volanti devono intervenire alla Idem di Castell’Alfero, azienda produttrice di biciclette, dove sono state rubate due bici in fibra di carbonio e una Maserati parcheggiata nel cortile. L’auto sarà ritrovata da una pattuglia abbandonata in tangenziale. Si tratta di un’auto molto simile è quella sulla quale sono fuggiti i malviventi subito dopo aver tentato il colpo alla filiale Cassa Risparmio di Asti a Quattordio. Immagini non nitide sulle quali stanno lavorando i Carabinieri di Felizzano e Asti in collaborazione con gli Agenti delle questure di Alessandria e Asti. Di certo sappiamo che i ladri sono partiti da Asti e molti indizi portano a pensare allo stesso gruppo di malviventi che ha agito tra le due di notte e le cinque di mattina. Potrebbero anche aver agito in posti diversi contemporaneamente, ma tutto resta comunque al vaglio degli inquirenti.