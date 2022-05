Muratore folgorato dalla corrente elettrica lotta fra la vita e la morte all’ospedale di Alessandria

Grognardo – Ormai è una strage: non si contano più gli incidenti sul lavoro nella nostra provincia. Oggi pomeriggio a Grognardo nell’acquese, intorno alle sei, Giovanni D., un muratore di 52 anni residente a Cassine che stava lavorando per la ristrutturazione di una palazzina in Piazza Roma per conto dell’azienda edile del fratello, è rimasto folgorato per aver inavvertitamente toccato i cavi di alimentazione elettrica. Il fatto che l’uomo stesse lavorando su un trabattello metallico ha fatto sì che si creasse un ponte magnetico che ha favorito il passaggio fulmineo dell’alta tensione. Si può dire che è stato come se fosse seduto sulla sedia elettrica. L’intervento tempestivo dei medici del 118 ha permesso di rianimarlo prima che fosse trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Alessandria in codice rosso. Per lui la prognosi resta riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i tecnici dello Spresal per gli accertamenti del caso.