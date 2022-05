Si infila la testa in un sacchetto del supermercato e con un tubo di plastica respira il gas della bombola: così s’è tolto la vita un uomo di 62 anni

Rocca Grimalda – Non ne poteva più, forse la solitudine di un uomo solo con la madre anziana, la sensazione di essere inutile in questo mondo che corre, la mancanza d’una donna da amare e da cui essere amato, possono essere molti i motivi che hanno indotto un uomo di 62 anni, benvoluto e stimato da tutti, a togliersi la vita nel modo più discreto e silenzioso, così come è stata discreta e silenziosa la sua vita. S’è infilato in testa un sacchetto di plastica del supermercato, l’ha legato bene e, con un tubo di plastica s’è collegato alla bombola del Gpl, poi s’è seduto in attesa della morte mentre l’anziana madre novantenne stava riposando. S’è accorta che il figlio era morto quando s’è svegliata. Ha dato subito l’allarme. L’arrivo del 118 e dei soliti pompieri non è servito a niente: il figlio era già morto. L’uomo pare non avesse mai avuto comportamenti tali da far presagire l’insano gesto. Succede sempre così. Sono i più gentili ad andarsene senza far rumore. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Come sempre.

Seguiranno aggiornamenti