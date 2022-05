Summit tecnico-politico ad Alessandria in previsione del nuovo centro intermodale della logistica alessandrina

Alessandria – Come anticipato la settimana scorsa da Alessandria Oggi, nell’area ferroviaria di Via Scazzola si è svolto ieri un sopralluogo tecnico, chiesto dalla Prefettura che ha visto sfilare alcuni rappresentanti della Regione e del gruppo Fs col Commissario straordinario per il Terzo Valico, Calogero Mauceri, per la progettazione dello scalo Smistamento alessandrino, considerato di fondamentale importanza per lo sviluppo del Paese e per il territorio piemontese. Il programma di lavoro prevede la realizzazione dell’ampliamento alessandrino entro il 2031, che si realizzerà col potenziamento di “Alessandria Smistamento” e dei terminal di Novara Boschetto, Novi San Bovo, Torino Orbassano e Moncalieri. L’investimento previsto è di 50 miliardi tra sviluppo rete, manutenzione straordinaria e altre attività necessarie al completamento del piano sui 190 previsti in tutta Italia. Quattro i poli strategici: Infrastrutture, Passeggeri, Logistica e Urbano. Fra le priorità, i nuovi cinque terminal logistici. Alessandria sarà polo logistico ferroviario di riferimento per il Piemonte e la Liguria. Alle infrastrutture stradali sono destinati 1,65 miliardi di euro per la realizzazione del collegamento A4-A26 Masserano-Ghemme, la tangenziale di Mondovì, il nuovo tunnel del Tenda e la statale 337 Comune di Re-Ponte della Ribellesca, tutto ciò in previsione della realizzazione della rete logistica di competenza della Fondazione Slala del presidente Cesare Rossini, anche per favorire il trasporto collettivo multimodale rispetto al trasporto privato, raddoppiare rispetto al 2019 il trasporto merci su ferro, rendere le infrastrutture ferroviarie e stradali più sostenibili, accessibili, integrate efficacemente fra loro e aumentare il grado di autonomia energetica attraverso fonti rinnovabili. Dopo la visita sul posto i tecnici e i politici convenuti hanno continuato la riunione in Prefettura. Tra i presenti alla riunione, Calogero Mauceri commissario del Terzo Valico, Vincenzo Macello manager Rfi, Giovanni Toti governatore della Liguria e Alberto Cirio governatore del Piemonte.