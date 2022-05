Auto in fiamme, traffico interrotto, la periferia nord di Novi in tilt per un’ora

Novi Ligure – “Abbiamo sentito un boato, ci siamo affacciati alla finestra e un’auto era in fiamme, qualcuno ha dato l’allarme”. Così ha raccontato ai Carabinieri una residente in Viale Rimembranza. Erano più o meno le cinque del pomeriggio quanto una Ford Fiesta parcheggiata nel tratto tra Via Ginocchio e Via IV Novembre, per cause in corso di accertamento ha preso fuoco e poi è esplosa. Le fiamme hanno interessato anche l’utilitaria parcheggiata davanti, una Mazda 2. Sul posto sono giunti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco che hanno spento l’incendio in pochi minuti, e gli agenti della polizia municipale. Nessuno è rimasto ferito. Dopo circa un’ora, portati via i veicoli danneggiati e bonificata la zona, il traffico veicolare è stato riaperto.