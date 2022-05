Mamma di 41 anni muore al pronto soccorso fulminata da un’embolìa polmonare

Casale Monferrato – Dall’autopsia eseguita ieri risulta in modo inequivocabile che il decesso della signora Anna Deluca, 41 anni di Pontestura, avvenuto lunedì al pronto soccorso dell’ospedale cittadino è stato causato da un’embolia polmonare. La donna era giunta lunedì mattina in ospedale accompagnata dal marito in condizioni non particolarmente gravi per cui, dopo la valutazione iniziale in triage con codice azzurro, mostrava condizioni generali buone tanto che era fatta accomodare in carrozzina in attesa della refertazione dell’elettrocardiogramma e delle analisi richieste dal medico che l’ha presa in carico. Tuttavia in breve tempo la situazione generale peggiorava per cui la paziente, uscendo dal bagno, era colta da malore e soccorsa dal personale che la adagiava in barella in sala emergenza. In breve tempo peggiorava al punto da andare in stato di choc. Sul posto giungevano i rianimatori che iniziavano la ventilazione, era chiamato anche il cardiologo ma la donna peggiorava ulteriormente e dopo pochi minuti era colta da un infarto e moriva esattamente alle 12:10. Anna Deluca lascia il marito e un figlio di sette anni.