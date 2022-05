Minorenne rumena ruba merce per 350 euro in un supermercato

Vercelli – È stata identificata e denunciata una rumena di 17 anni residente in città con precedenti di polizia per il furto commesso ai danni di un supermercato cittadino. Ieri pomeriggio verso le cinque una pattuglia della Polizia Municipale in transito nella zona di piazza Castello ha notato una ragazza che correva in direzione del centro inseguita da un addetto del supermercato. Gli agenti si sono messi immediatamente all’inseguimento della ragazza, che si è vista costretta ad abbandonare la borsa di grosse dimensioni che trasportava, dileguandosi poi nelle vie del centro storico. La borsa abbandonata conteneva merce di varia natura sottratta poco prima all’interno del supermercato. La refurtiva recuperata, il cui valore ammonta a 350 euro, è stata riconsegnata al direttore del supermercato. Grazie agli impianti di videosorveglianza interni al supermercato e a quelli esterni comunali presenti nella zona, è stata verificata la dinamica del furto e l’identità della giovane che oggi è stata rintracciata, fermata e denunciata a piede libero alla Procura dei Minori di Torino per il reato di furto.