Un fragore nella notte, una guardia giurata di 56 anni si toglie la vita sparandosi alla tempia con la pistola di servizio

Quattordio – Puntarsi la pistola di servizio alla tempia e tirare il grilletto. Un attimo per passare dalla vita alla morte. Un gesto tremendo di cui per ora non siamo in grado di conoscere il motivo, quello della guardia giurata residente a Bosco Marengo di cui non abbiamo modo, per ora, di conoscere le generalità. L’ha fatta finita ieri notte mentre era di servizio al centro fotovoltaico di Quattordio. Aveva con sé la radio con la quale era in costante contatto con la sala operativa, ma alle chiamate dei colleghi a un certo punto non ha più potuto rispondere perché era morto. Dalla centrale qualcuno ha intuito la tragedia e con un’auto di servizio è partita una pattuglia alla volta della zona dove il collega era di servizio. Quando i fari hanno illuminato un corpo riverso a terra in una pozza di sangue hanno capito tutto: il loro collega, un padre di famiglia di 56 anni si era sparato in testa. Un gesto estremo, terribile, di cui non conosciamo il motivo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno svolgendo accertamenti del caso.