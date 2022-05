Da Upf Italia – al Salone del libro di Torino “Percorsi per una cultura di pace”

Torino – L’”Universal peace federation”, Upf Italia, presenterà presso la “Casa della pace”, padiglione 1 del Salone del libro di Torino, “Percorsi per una cultura di pace”.

Si tratta di un appuntamento, in programma sabato 21 Maggio ore 16, dedicato al dialogo, all’incontro e all’informazione e nello specifico alla presentazione delle attività internazionali, nazionali e locali sull’educazione alla pace, i progetti connessi a questa e tutte le iniziative a favore dell’interdipendenza, della prosperità reciproca ed i valori universali condivisi.

“UPF – fanno sapere gli organizzatori – per far conoscere diverse attività, ritiene questi appuntamenti importanti. Iniziative come ‘Un calcio per la pace’ e la ‘Peace road collegata alla costruzione dell’Autostrada Internazionale per la Pace’, per i finì virtuosi meritano sicuramente di essere conosciuti da un pubblico vasto”.

Alla “Casa della pace” del Salone del Libro saranno presenti, insieme al presidente della IVª Commissione consiliare del Comune di Torino, anche Sergio Coscia, Agostino Formichella, Maria Gabriella Mieli, Antonio Stango e Carlo Zonato.