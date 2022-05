La Meloni a Lega, Forza Italia e Draghi: se non si rispettano gli impegni salta tutto

Alessandria (Ansa) – “Confido che anche a livello nazionale, come a livello locale, si stia insieme per scelta e in una visione comune. Come ho sempre detto, ci vogliono regole, ci vuole chiarezza su alcune scelte future”. Dopo la tappa elettorale di Cuneo, Giorgia Meloni rinnova il suo appello agli alleati Lega e Fi parlando a margine di un’iniziativa elettorale ad Alessandria, al circolo Centogrigio, per la presentazione dei candidati sindaco e consiglieri nel capoluogo, seconda tappa del suo tour in Piemonte a tre settimane dal voto delle amministrative.

E ancora: “Non mi pare che 5 anni fa imponemmo Musumeci. Quello che dobbiamo evitare oggi è imporre ai siciliani un governatore di sinistra, perché questo non lo accetto. Musumeci è un governatore uscente e non mi pare che lo imponemmo 5 anni fa. Ho chiesto alla coalizione di dire se c’è un’alternativa e non mi sono state date risposte. Non capisco, quindi, la ragione per la quale il governatore uscente che ha lavorato bene non debba essere candidato senza spiegazioni”.

Poi una stoccata a Draghi: ”Secondo me è molto grave quanto fatto ieri 19 maggio da Draghi. Intanto, è un presidente del Consiglio che non è stato, né direttamente, né indirettamente, scelto dagli italiani, che arriva così alla sua cinquantunesima fiducia in una realtà nella quale da democrazia parlamentare, se tutto va bene, i provvedimenti li discutiamo in uno dei rami del Parlamento”.

E ancora: ”Qualcuno non ci spiega le cose come stanno. Per cui se il governo si è impegnato a svendere le nostre aziende balneari in cambio non so di cosa, dovrebbe spiegarlo agli italiani, perché gli accordi sotto banco non si fanno a casa mia. Draghi dovrebbe spiegarci le ragioni di questa imposizione. Stiamo parlando di espropriare 30.000 aziende italiane e trasferire una nostra ricchezza per il turismo alle multinazionali straniere. Dai documenti di governo questa roba non c’è nel Pnrr. Le nostre imprese hanno investito soldi sulla base di concessioni dello Stato e rispettando la legge, domani tutto deve andare all’asta? E a vincere sono le multinazionali straniere. Non va bene. Se questo è frutto della trattativa Governo-Europa per i soldi del Pnrr, lo si dica. Fratelli d’Italia non ci sta”.