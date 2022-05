Novi, Tortona e Gavi in vetrina a Zurigo

Novi Ligure – È dal tempo delle crociate che Novi, Tortona e Gavi non si alleavano. Cosa che hanno fatto in questi giorni a Zurigo dove hanno preso parte con le loro delegazioni a un importante evento che ha avuto luogo nella famosa enoteca “Martel am Bellevue”, nel centro della città svizzera, per promuovere il loro patrimonio culturale ed enogastronomico. Il tutto è stato possibile grazie alla collaborazione con la Fondazione Slala e gli imprenditori locali in base all’accordo di collaborazione siglato nel febbraio di quest’anno – grazie al sostegno Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dall’Agenzia Turistica Locale della Provincia di Alessandria, Alexala – per favorire la promozione dei territori e migliorare l’offerta turistica attraverso una strategia unitaria. L’incontro ha permesso di illustrare le bellezze delle città e offrire prodotti tipici, il tutto finalizzato alla promozione turistica dei nostri Comuni e dei nostri Borghi.