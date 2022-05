Tacconi ha lasciato la Rianimazione e potrebbe essere presto dimesso

Alessandria – L’ex portiere della Juve, del Genoa e della Nazionale, ricoverato all’ospedale di Alessandria il 23 aprile, quando era entrato in coma per un’emorragia provocata da un aneurisma cerebrale, avrebbe superato la fase più delicata e, se continua così, potrà essere dimesso fra una settimana e avere nuovamente una buona qualità della vita. Operato dal direttore di Neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria professor Andrea Barbanera, proprio ieri mattina Tacconi ha lasciato la Rianimazione ed è stato trasferito in Neurochirurgia: è sveglio e cosciente, muove gli arti e risponde bene a tutte le sollecitazioni. Non può ancora parlare per la tracheotomia, ma è solo questione di giorni. Ora Stefano Tacconi seguirà alcune terapie e contemporaneamente la prima fase della riabilitazione in un ambiente protetto. Poi, appena possibile, andrà in un centro specializzato per accelerare la fase di recupero e arrivare, entro qualche mese ad avere una buona qualità di vita. Considerata la sua reazione, i tempi potrebbero essere più brevi del previsto.