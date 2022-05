Ritrovata a Gabiano la donna scomparsa ieri a Biella

Gabiano – Erano le tre del pomeriggio quando la proprietaria del bar in Frazione Piagera, in Via Torino 20, ha riconosciuto una cliente dalla foto segnaletica distribuita dai carabinieri come la donna di 39 anni sparita ieri a Biella. La scomparsa era stata subito denunciata dal convivente ieri, venerdì 20 maggio. Al momento del riconoscimento era in stato confusionale e la barista non ha esitato ad avvisare i carabinieri che sono subito intervenuti e stanno indagando per capire i motivi della scomparsa ed eventualmente valutare eventuali responsabilità penali.