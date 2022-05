Treni a rate: continua lo scandalo insopportabile del disastro ferroviario italiano

Novi Ligure (Louis Cyphre) – In Occidente, solo in Italia – quella di oggi, s’intende, perché ai tempi di Cavour e di San Benito Martire da Predappio i treni funzionavano benissimo – prendere il treno è una scommessa. Solitamente arrivano in ritardo, spesso non partono neppure, altrettanto di frequente sono soppressi perché gli eterni cantieri ne impediscono il transito (chiedere ai pendolari per conferma). Ora, mentre i responsabili invece di risolvere i problemi ci spiegano perché i problemi ci sono mentre noi li paghiamo per trovare la soluzione, Calogero Mauceri, il solito gnàcaro di turno, commissario del Terzo Valico, del Nodo di Genova e dello scalo smistamento merci di Alessandria, ha confermato che il Terzo Valico sarà realizzato entro il 2024. Siamo alle solite: per il Terzo Valico che non finisce mai, i pendolari che devono andare a lavorare arrancano fra treni in ritardo, senz’aria condizionata coi finestrini bloccati a luglio, autobus sostitutivi imbottigliati in autostrada, e non ne possono più. Ma mentre certi stronzi che, per raggiungere i posti apicali che occupano per cui portano a casa centinaia di migliaia di euro all’anno di stipendio perché hanno leccato il culo, invece di darci un servizio ci spiegano perché i treni sono i ritardo, partono in ritardo o non ci sono proprio. A questo proposito le Ferrovie Italiane fanno sapere che gli orari di treni sono modificati oggi e domani e anche per i successivi due fine settimana, a causa dei lavori del Terzo Valico tra Ronco Scrivia e San Quirico. Per questo e per l’ennesima volta è stato cambiato l’orario ferroviario: per i treni a lunga percorrenza e i regionali tra Liguria e Piemonte, Lombardia, Emilia, sono stati modificati i tempi di viaggio e gli orari in alcune fermate, mentre per alcuni collegamenti regionali della linea Genova – Busalla – Arquata Scrivia – Novi Ligure saranno possibili sostituzioni con autobus. Nel prossimo fine settimana invece, dalle 14 di sabato alle 22 di domenica, saranno effettuati lavori sul nodo ferroviario di Genova, sempre nell’ambito del Terzo Valico. Sulla linea Genova-Ovada-Acqui Terme sarà effettuato un servizio di trasporto integrato con treni – tra le stazioni di Campo Ligure-Masone e Acqui Terme – e bus, tra Genova Brignole e Campo Ligure-Masone. I treni sul percorso Genova – Arquata Scrivia – Novi Ligure potranno modificare l’orario anche con anticipi e non si fermeranno a Genova Sampierdarena e Genova Rivarolo. Cambiamenti di orario sono previsti anche per i treni del mare tra Lombardia e Liguria, e per i treni regionali 2082 Piacenza – Genova Brignole e 2070 Ravenna – Genova. Infine, per una serie di interventi propedeutici alla realizzazione del nuovo apparato di comando e controllo della stazione di Genova Brignole, dalle 10 alle 18 di oggi e domani e del 28 e 29 maggio e anche nei fine settimane del 4 e 5 giugno e dell’11 e 12 giugno, alcuni collegamenti regionali subiranno modifiche di orario, e saranno cancellati nella tratta Genova Brignole-Genova Piazza Principe.

No comment.