Alessandria Calcio: chi l’ha visti?

Da quell’infausto 6 maggio sono passate 3 settimane e, da allora sono successe tante cose in Serie B mentre in riva al Tanaro vige il silenzio assoluto. Quel nulla che è stato detto e scritto è una barzelletta, protagonista chi è pagato per fare informazione. La stampa alessandrina, oltre alla petulante litania del “qualcuno ci deve dire qualcosa” (così almeno non mi tocca sbattermi per cercare notizie facendo il mio mestiere di cronista e non devo avventurarmi in analisi che non sono in grado si fare, ndr), dalla retrocessione a oggi ha affrontato due temi. A) la bugia colossale ad uso di quattro inguaribili sognatori che una sorta di ripescaggio in B sarebbe possibile (bugia che abbiamo smontato non appena pubblicata, dati alla mano). B) la conferenza stampa del DS, taroccata dalla solita cupola giornalistica determinata a far passare un “pensiero unico” che, invece, andrebbe sbugiardato. Diciamo queste cose senza usare eufemismi perché di questo se ne sono accorti perfino i dirigenti apicali del bisettimanale storicamente supporto all’universo sportivo mandrogno, strabici quando si parla di Penna Cadente. Entro pochi giorni, pare dopo estenuanti e penose trattative parasindacali, che la prima firma sportiva del bisettimanale sarà esautorata e delegittimata dal suo editore e dalla sua redazione: le saranno cassati spazi, temi e alzate d’ingegno (nella fattispecie, almeno questa volta, non rifacciamoci alla generica “libertà di stampa” bensì alla decenza e al rispetto dovuto al lettore da parte del giornalista) Se Di Masi poi ancora non parla sarà perché sta elaborando una strategia (quale che sia) per il futuro. Il nostro dovere è quello di aspettare quello che il proprietario decide per il futuro non solo dei Grigi, ma pure della sua famiglia e del suo patrimonio personale. Fino a prova contraria è tutta “roba sua” e non abbiamo titolo per entrare nella sfera intima e personale di chicchessia. Tre cosette in chiusura. Fatti che nessuno ha riportato perché presi dalla furia iconoclasta di pubblicare le foto di patetiche “lenzuolate” in giro per la città che riportano slogan banali, sgrammaticati e suggeriti dall’ inguaribile vocazione tafazziana e culturalmente sotto proletaria di alcuni club del tifo organizzato. Primo: l’embrione di struttura societaria di scouting, invocata da Cichinisio mesi or sono e cominciata con il reclutamento dell’”amico” Martini, era il tavolino (come da noi preconizzato) “delle tre carte” usato biecamente da Artico nei confronti di un’opinione pubblica da lui valutata alla stregua di una banda di minus habens) è già stata rimossa. Nessuno l’ha saputo (possibile?) e nessuno l’ha riportato. Poi la telenovela Artico-Cesena, analizzata superficialmente, che puzza di bruciato e di pacco lontano un miglio: sarebbe l’ennesimo bidone by Fabione tirato agli sportivi alessandrini, a volte un po’ minchioni. E ancora: che i tifosi organizzati si autoassolvano per questa improvvida retrocessione ci sta. Secondo questi fini pensatori, anche in un rovescio simile, loro urlano che “non siamo retrocessi!” e hanno ragione. Il tifo mandrogno organizzato infatti non è “retrocesso” perché, non avendo avuto meriti per la conquista della Serie B, semplicemente non è mai stato neppure “promosso”. Numeri alla mano: tanti erano e tanto facevano in C, tanti sono stati e tanto hanno contribuito in B. A ben vedere però qualcuno ci ha guadagnato e ci guadagnerà se questo silenzio spettrale dovesse protrarsi. Ci riferiamo al leader vetusto e indiscusso dei Supporter’s, storico gruppo Ultras, il quale si sta facendo sui social una imponente e gratuita campagna elettorale, strumentalizzando il nome di Di Masi come testimonial negativo. Questo bell’imbusto dall’incerto mestiere, che vive agiatamente grazie ai soldi di tutti noi, “impegnato” in una frenetica attività di consulente di un ente pubblico di alto livello (l’ente, non lui, sia chiaro), spiega a tutto l’orbe terraqueo cosa dovrebbe fare o non fare un Presidente alla testa di un’azienda con decine di milioni (personali, peraltro) di euro in bilancio. Ma in campagna elettorale un candidato che si rispetti dovrebbe illustrare quello che ha realizzato e farebbe se lui, a sua volta, potesse gestori i soldi di tutti noi! Se l’attivista Supporter (mai denominazione fu così bugiarda) dovesse però spiegare le risultanze della sua attività amministrativa nel recente passato temiamo non sarebbe rieletto neppure da una comunità di analfabeti di ritorno. Se invece parla al futuro ci potrebbe spiegare per favore come una persona seria e in buona fede possa pubblicare sui social una serie di contumelie nei confronti di un personaggio che, un mesetto fa, è stato gratificato da un premio assegnato da un amministrazione pubblica il cui Sindaco in carico è dirigente apicale del suo partito e che lo nominato assessore? Sicuramente, penserete voi, ora il capotifoso che la sa lunga, si presenterà all’interno di una lista che appoggia un altro candidato e di un’altra maggioranza. Macchè. Lui invece fa parte della prima lista d’appoggio di quel sindaco che ha premiato Di Masi come personaggio emerito della nostra comunità. Dovesse diventare consigliere comunale nella coalizione maggioritaria, si proporrà per essere cooptato assessore (d’altra parte gli incarichi di consulenza prima o poi scadono anche ai Premi Nobel, figuriamoci a gente così). Naturalmente, nel caso di un suo approdo in Giunta, visto il recente passato, una persona seria e conseguente con le proprie convinzioni, chiederebbe al Sindaco, come condizione per accettare l’incarico, l’immediata revoca del Premio Gagliaudo D’Oro rilasciato a Di Masi. Seguiremo questa sua, fin qui, indegna, amorale e irregolare campagna elettorale. Comunque vada il suo nominativo è già nella top ten per assicurarsi la palma del vincitore della seconda edizione del Premio Giachetti (sottotitolo “hai la faccia come il culo”). A tra poco, pensando che, ogni giorno e ora che passa nell’incertezza, le campane a morto per l’Alessandria calcio sono sempre più vicine.