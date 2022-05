È in prognosi riservata l’anziano investito da un’auto mentre buttava l’immondizia

Valmadonna (Alessandria) – Nel tardo pomeriggio di ieri un uomo di 63 anni, mentre andava a buttare l’immondizia nel cassonetto, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri che stanno effettuando gli accertamenti del caso, nell’attraversare la strada è stato travolto da un’auto in transito. La vittima, Giorgio Novaro Mascarello, è stato soccorso dalla squadra del 118 e ricoverato all’ospedale di Alessandria in prognosi riservata. Secondo alcune indiscrezioni ad investirlo è stata una Panda il cui conducente sarebbe stato abbagliato per cui non ha visto il Mascarello.